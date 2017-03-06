06.03 13:03 MIGnews.com

Видео: телезвезде разбили голову в тель-авивском ресторане

Поделиться

Все по теме

Комментарии

10-й канал израильского ТВ показал клип, снятый в ресторан “Меса” на улице Хаарбаа в Тель-Авиве немедленно после драки, в которой была ранена бывшая звезда реалити-шоу “Большой Брат” и модель Тахуния Рубель.Во время драки в ресторане кто-то разбил о голову Тахунии стакан. Шокированная звезда вышла из ресторана, несколько раз повторив: “Вызовите мне скорую, вызовите мне скорую”.Тахунию увезли в больницу Ихилов, из которой она была выписана через несколько часов. Тахуния отказалась сотрудничать с полицией в расследовании дела.Навия Гвета, жена риэлтера, находившаяся в ресторане в момент, когда там разгорелась драка, написала в facebook: “Мы живем в отвратительном обществе. Поножовщины, избиения, разбитые бутылки, летящие стулья...ни в чем невиновные люди вроде меня были там и заплатили за это синяками и порезами. Я видела, как мужчине пробили голову у меня на глазах. они истекал кровью, беспомощный. Люди прятались под столами, во все стороны летели осколки стекла. Все произошло за считанные секунды, так быстро. Слава Богу, я и мои друзья отделались лишь порезами, никому ничего не сломали. Полиция расследует, посмотрим, что из этого выйдет. Отвратительно! ”.