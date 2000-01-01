06.03 12:36 MIGnews.com

В еврейские общины США теперь могут принимать неевреев

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Сообщество консервативных синагог США приняло резолюцию, разрешающую некоторым приходам предоставлять членство неевреям.Согласно заявлению Объединенной синагоги консервативного иудаизма (USCJ), на специальном собрании генеральной ассамблеи организации, которое проходило 1 марта в онлайн-формате, 94 члена USCJ поддержали это решение, 1 высказался против, 8 воздержались и 15 не голосовали."USCJ поддерживает право каждой конгрегации разрабатывать собственные критерии для членства.В свою очередь USCJ как ценный и надежный товарищ обязуется оказывать помощь еврейским общинам и в полной мере разделять духовные дары со всеми членами общины. Мы осознаем разнообразие среди наших общин и поощряем участие всех, кто ищет духовный и общинный дом в аутентичной еврейской обстановке. Мы призываем все наши общины открыть свои двери всем, кто захочет войти. Давайте стремиться претворить в реальность слова Исаии: "дом мой — дом молитвы будет называться для всех народов" (Исаия 56: 7)", - сказано в пояснении к новому стандарту американского консервативного еврейства.Возможность принимать в еврейские общины неевреев была с воодушевлением воспринята организациями консервативного иудаизма США – Раввинской ассамблеей, Еврейской теологической семинарией и школой раввинских исследований Циглера.