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В еврейские общины США теперь могут принимать неевреев | Фото: Tony Hisgett/Flickr06.03 12:36   MIGnews.com

В еврейские общины США теперь могут принимать неевреев

Сообщество консервативных синагог США приняло резолюцию, разрешающую некоторым приходам предоставлять членство неевреям.

Согласно заявлению Объединенной синагоги консервативного иудаизма (USCJ), на специальном собрании генеральной ассамблеи организации, которое проходило 1 марта в онлайн-формате, 94 члена USCJ поддержали это решение, 1 высказался против, 8 воздержались и 15 не голосовали.

"USCJ поддерживает право каждой конгрегации разрабатывать собственные критерии для членства.
В свою очередь USCJ как ценный и надежный товарищ обязуется оказывать помощь еврейским общинам и в полной мере разделять духовные дары со всеми членами общины. Мы осознаем разнообразие среди наших общин и поощряем участие всех, кто ищет духовный и общинный дом в аутентичной еврейской обстановке. Мы призываем все наши общины открыть свои двери всем, кто захочет войти. Давайте стремиться претворить в реальность слова Исаии: "дом мой — дом молитвы будет называться для всех народов" (Исаия 56: 7)", - сказано в пояснении к новому стандарту американского консервативного еврейства.

Возможность принимать в еврейские общины неевреев была с воодушевлением воспринята организациями консервативного иудаизма США – Раввинской ассамблеей, Еврейской теологической семинарией и школой раввинских исследований Циглера.
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