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Фугас и 4 трупа: подробности ранения генерала РФ в Сирии | Фото: Thinkstock06.03 11:53   MIGnews.com

Фугас и 4 трупа: подробности ранения генерала РФ в Сирии

На прошедшей неделе в российской прессе появилась информация о ранении в ходе сирийской операции самого высокопоставленного российским офицером - генерал-майора Петра Милюхина в Сирии. Дело, безусловно повышенной важности, однако журналистам удалось выведать некоторые подробности случившегося.

Как пишет издание "Коммерсант" со ссылкой на источники, приближенные к российскому министерству обороны, бронемашина Милюхина подорвалась на радиоуправляемом фугасе, однако он находился в ней не один. С ним находились еще пятеро российских военнослужащих, из которых выжил лишь один. В конце февраля минобороны РФ сообщало о гибели четырех военных чиновников, однако тогда обстоятельства случившегося не приводились.

Как пишет "Корреспондент", российский генерал был атакован 16 февраля, когда вместе с колонной машин ехал из района аэродрома Тияс в сторону Хомса. Его машину подорвали, а колонну обстреляли.

Сейчас раненного Милюхина лечат доктора московского госпиталя имени Бурденко. Он находится к крайне тяжелом состоянии - ему оторвало обе ноги, а осколком фугаса выбило глаз. На сегодняшний день угрозы его жизни нет. О втором военнослужащем, который пережил атаку, информации нет.
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