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Двухлетний израильтянин сам сел и проехал 90 км на автобусе | Фото: Thinkstock06.03 10:26   MIGnews.com

Пропавшего двухлетнего израильтянина нашли в 90 км от дома

Полиция Израиля пытается разобраться в достаточно необычном деле – как двухлетний израильтянин сумел сесть на междугородний автобус в центре Бней-Брака и уехать на юг страны. Согласно информации 10-го канала ИТВ, родители малыша забили в набат и обратились в полицию в субботу, 4 марта.

Правоохранители вычислили автобус, на который сел мальчик – его конечная остановка была в Нетивоте, в 87 километрах от пункта отправления. На городском автовокзале пассажиров встретили офицеры полиции, которые забрали его и вернули семье.

Остальные подробности случившегося не раскрываются.

В декабре в Иерусалиме произошел похожий случай, когда пропал шестилетний Яаков Дов Сарот. Его отец Шмуэль Нейман заявил в полицию о том, что его страдающий аутизмом сын сбежал в районе Неве-Яаков. В результате масштабной поисковой операции ребенок был обнаружен около арабского города Хизме, что расположен к северу от Иерусалима.
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