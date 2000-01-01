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Ушел из жизни голливудский актер Кирк Дуглас 06.02 10:22   MIGnews.com

В возрасте 103 лет скончался Кирк Дуглас

Известный голливудский актер Кирк Дуглас ушел из жизни в возрасте 103 лет. О смерти актера сообщил его сын Майкл Дуглас.

"Для мира он был легендой, актером из золотого века кино, жившим в его золотые годы, гуманитарным деятелем, чей приверженность справедливости и причины, по которым он верил, устанавливают стандарт для всех нас. Но для меня и моих братьев Джоэла и Питера он был просто папой, для Екатерины, замечательным свекром, для его внуков и правнуков их любящим дедом, и для его жены Анны замечательным мужем.

Жизнь Кирка была хорошо прожита, и он оставил наследие в кино, которое сохранится для будущих поколений, и свою историю как известного филантропа, который работал, чтобы помочь обществу и принести мир на планету", - написал он в Instagram.

Кирк Дуглас снимался в таких легендарных фильмах как: "Туз в рукаве", "Злые и красивые", "Жажда жизни" , "Спартак", "Тропы славы" и многих других.

Фильмография актера насчитывает 80 кинолент.


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