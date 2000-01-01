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Авария в аэропорту Стамбула: пострадали израильтяне | Фото:06.02 08:42   MIGnews.com

Авария в аэропорту Стамбула: пострадали израильтяне

Два израильтянина получили ранения в среду, 5 февраля, в результате аварии самолета Boeing авиакомпании Pegasus Airlines, который съехал со взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Сабиха Гекчен в Стамбуле.

Оба израильтянина были доставлены в местные больницы города.

В самолете, который вылетел из Измира, было 183 пассажира, из которых трое погибли и еще 179 получили ранения различной степени, после чего были эвакуированы для лечения в больницах Стамбула.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что причиной катастрофы стали плохие погодные условия.

Ранее сообщалось, что меньшей мере 120 человек получили ранения во время аварии самолета в аэропорту Стамбула в Турции. Самолет со 170 пассажирами соскользнул с взлетно-посадочной полосы и разбился на три части. Причиной аварии стала "плохая погода и жесткая посадка".


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