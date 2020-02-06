06.02 07:15 MIGnews.com

Израиль атаковал в Дамаске

#Syria air defense downed missiles fired fm #Israel occupied Golan. 3 waves of aggression. Western Damascus countryside, Artouz, Khan al-Sheeh, and Sa`saa, and the southern Damascus countryside in al-Kiswa and Marj al-Sultan in Eastern Ghouta, and up to the south of Izraa, Daraa pic.twitter.com/7NO18V1bBy — vanessa beeley (@VanessaBeeley) February 6, 2020

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Сирийские государственные СМИ заявили, что Израиль нанес удары по нескольким целям в районе Дамаска, а также, что система ПВО страны сбила несколько ракет. Об этом сообщает Times of Israel в четверг, 6 февраля."Наши средства противовоздушной обороны противостояли израильской атаке к западу от столицы", сообщает государственное информационное агентство SANA, добавляя, что атака была осуществлена ​​из "оккупированного сирийского" воздушного пространства на Голанских высотах. Они "смогли сбить большинство ракет противника до того, как они достигли своих целей".Корреспонденты AFP в нескольких районах Дамаска услышали громкие взрывы около 1:15 (2315 по Гринвичу).Государственное телевидение транслировало видео, на котором видны и слышны громкие взрывы. Сообщается, что израильские удары были нанесены по району Аль-Кисва, Мардж аль-Султан и Джиср Багдад.По меньшей мере три правительственные и проиранские позиции возле Дамаска и к западу от столицы подверглись обстрелу, согласно Сирийской организации по правам человека (SOHR), которая заявила, что в одном из районов вспыхнул пожар.С начала сирийского конфликта в 2011 году Израиль совершил множество рейдов против сирийских правительственных сил и их союзников, Ирана и поддерживаемой Тегераном группировки "Хизбалла" в Ливане.