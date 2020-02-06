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Израиль атаковал проиранские позиции в Дамаске | Фото:06.02 07:15   MIGnews.com

Израиль атаковал в Дамаске

Сирийские государственные СМИ заявили, что Израиль нанес удары по нескольким целям в районе Дамаска, а также, что система ПВО страны сбила несколько ракет. Об этом сообщает Times of Israel в четверг, 6 февраля.

"Наши средства противовоздушной обороны противостояли израильской атаке к западу от столицы", сообщает государственное информационное агентство SANA, добавляя, что атака была осуществлена ​​из "оккупированного сирийского" воздушного пространства на Голанских высотах. Они "смогли сбить большинство ракет противника до того, как они достигли своих целей".

Корреспонденты AFP в нескольких районах Дамаска услышали громкие взрывы около 1:15 (2315 по Гринвичу).

Государственное телевидение транслировало видео, на котором видны и слышны громкие взрывы. Сообщается, что израильские удары были нанесены по району Аль-Кисва, Мардж аль-Султан и Джиср Багдад.

По меньшей мере три правительственные и проиранские позиции возле Дамаска и к западу от столицы подверглись обстрелу, согласно Сирийской организации по правам человека (SOHR), которая заявила, что в одном из районов вспыхнул пожар.

С начала сирийского конфликта в 2011 году Израиль совершил множество рейдов против сирийских правительственных сил и их союзников, Ирана и поддерживаемой Тегераном группировки "Хизбалла" в Ливане.




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