Израиль атаковал в Дамаске

Сирийские государственные СМИ заявили, что Израиль нанес удары по нескольким целям в районе Дамаска, а также, что система ПВО страны сбила несколько ракет. Об этом сообщает Times of Israel в четверг, 6 февраля.
"Наши средства противовоздушной обороны противостояли израильской атаке к западу от столицы", сообщает государственное информационное агентство SANA, добавляя, что атака была осуществлена из "оккупированного сирийского" воздушного пространства на Голанских высотах. Они "смогли сбить большинство ракет противника до того, как они достигли своих целей".
Корреспонденты AFP в нескольких районах Дамаска услышали громкие взрывы около 1:15 (2315 по Гринвичу).
Государственное телевидение транслировало видео, на котором видны и слышны громкие взрывы. Сообщается, что израильские удары были нанесены по району Аль-Кисва, Мардж аль-Султан и Джиср Багдад.
По меньшей мере три правительственные и проиранские позиции возле Дамаска и к западу от столицы подверглись обстрелу, согласно Сирийской организации по правам человека (SOHR), которая заявила, что в одном из районов вспыхнул пожар.
С начала сирийского конфликта в 2011 году Израиль совершил множество рейдов против сирийских правительственных сил и их союзников, Ирана и поддерживаемой Тегераном группировки "Хизбалла" в Ливане.
#Syria air defense downed missiles fired fm #Israel occupied Golan. 3 waves of aggression. Western Damascus countryside, Artouz, Khan al-Sheeh, and Sa`saa, and the southern Damascus countryside in al-Kiswa and Marj al-Sultan in Eastern Ghouta, and up to the south of Izraa, Daraa pic.twitter.com/7NO18V1bBy