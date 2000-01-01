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Подозрение на теракт в Иерусалиме , ранены 14 человек 06.02 06:36   MIGnews.com

Подозрение на теракт в Иерусалиме , ранены 14 человек

Израильские СМИ сообщают о том, что ночью 6 февраля автомобиль съехал с дороги на тротуар на улице Ремез, в районе комплекса Хагана.

Четырнадцать человек получили ранения различной степени тяжести. 24-летний мужчина тяжело ранен. Трое юношей получили ранения средней степени тяжести.

Раненных эвакуировали в больницы Шаарей Цедек и Хадасса Эйн Керем, в том числе военными амбулансами, прибывшим на помощь гражданским.

Полиция разыскивает автомобиль и водителя, совершившего наезд.


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