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Полиция повышает уровень готовности | Фото:06.02 20:20   MIGnews.com

В Израиле повысили уровень боеготовности

Израильская полиция поднимает уровень готовности по всей стране на фоне последних терактов.

Об этом сообщила пресс-служба правоохранительных органов по итогам экстренного совещания по поводу ситуации в сфере безопасности.

В ведомстве пояснили, что особенно пристальное внимание будет сосредоточено на Иерусалиме. В частности, было решено, что тысячи полицейских будут направлены в Старый город перед пятничными молитвами в мечети Аль-Акса, которые часто перерастают в подстрекательство и становятся толчком к обострению напряженности.

Также присутствие полицейских на улицах других городов страны будет значительно увеличено. Соответствующее решение вступило в силу с момента его принятия.

В совещании также участвовали премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр внутренней безопасности Гилад Эрдан, Начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал Авив Кохави, командир центрального округа полиции Моти Коэн, начальник Иерусалимского округа полиции Дорон Йадид, а также сотрудники оперативного отдела округа и другие высокопоставленные военные чиновники.


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