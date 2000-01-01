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Удар по Дамаску: убиты проиранские боевики | Фото:06.02 18:08   MIGnews.com

Удар по Дамаску: убиты проиранские боевики

В результате авиаудара по Дамаску, в котором сирийские СМИ обвиняют Израиль, погибли 23 военных.

Среди ликвидированных оказались проиранские боевики, передает The Times of Israel.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщает, что среди жертв воздушной атаки – трое были иранцами, а семеро – поддерживаемыми Тегераном иностранными боевиками.

Уточняется, что восемь военных из сирийских сил ПВО погибли к западу от Дамаска, в то время как еще пятеро – в южной провинции Дараа.


Израильские военные никак не прокомментировали обвинения в авиаударе, которые исходят от сирийской стороны уже не в первый раз.


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