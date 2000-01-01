06.02 18:08 MIGnews.com

Удар по Дамаску: убиты проиранские боевики

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В результате авиаудара по Дамаску, в котором сирийские СМИ обвиняют Израиль, погибли 23 военных.Среди ликвидированных оказались проиранские боевики, передает The Times of Israel.Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщает, что среди жертв воздушной атаки – трое были иранцами, а семеро – поддерживаемыми Тегераном иностранными боевиками.Уточняется, что восемь военных из сирийских сил ПВО погибли к западу от Дамаска, в то время как еще пятеро – в южной провинции Дараа.Израильские военные никак не прокомментировали обвинения в авиаударе, которые исходят от сирийской стороны уже не в первый раз.