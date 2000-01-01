06.02 15:38 MIGnews.com

Эрдан созывает экстренное совещание

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Министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан созывает экстренное совещание.Об этом сообщают израильские СМИ.Мероприятие состоится чуть позже в Старом городе. На совещании оценят последнюю эскалацию напряженности и нападения палестинцев на израильтян.Эрдан пошел на такую меру после третьего за последние 12 часов теракта в стране. Так, ночью в результате нападения были ранены 12 солдат "Голани". Позже возле Храмовой Горы террорист выстрелил в полицейского МАГАВа.Днем, 6 февраля, в Биньямине был зафиксирован еще один случай со стрельбой, в результате которого был ранен боец ЦАХАЛ.