Министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан созывает экстренное совещание.
Об этом сообщают израильские СМИ.
Мероприятие состоится чуть позже в Старом городе. На совещании оценят последнюю эскалацию напряженности и нападения палестинцев на израильтян.
Эрдан пошел на такую меру после третьего за последние 12 часов теракта в стране. Так, ночью в результате нападения были ранены 12 солдат "Голани". Позже возле Храмовой Горы террорист выстрелил в полицейского МАГАВа.
Днем, 6 февраля, в Биньямине был зафиксирован еще один случай со стрельбой, в результате которого был ранен боец ЦАХАЛ.