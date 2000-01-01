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Эрдан созывает экстренное совещание | Фото:06.02 15:38   MIGnews.com

Эрдан созывает экстренное совещание

Министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан созывает экстренное совещание.

Об этом сообщают израильские СМИ.

Мероприятие состоится чуть позже в Старом городе. На совещании оценят последнюю эскалацию напряженности и нападения палестинцев на израильтян.

Эрдан пошел на такую меру после третьего за последние 12 часов теракта в стране. Так, ночью в результате нападения были ранены 12 солдат "Голани". Позже возле Храмовой Горы террорист выстрелил в полицейского МАГАВа.

Днем, 6 февраля, в Биньямине был зафиксирован еще один случай со стрельбой, в результате которого был ранен боец ЦАХАЛ.


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