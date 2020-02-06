06.02 15:27 MIGnews.com

Теракт в Биньямине: пострадавшим оказался боец ЦАХАЛ

תיעוד: כוחות הביטחון וההצלה בצומת הפרסה, שבה חייל נפצע קל בפיגוע ירי @OrHeller



(צילום: דוברות איחוד הצלה) pic.twitter.com/Z7BtjXZ6zL — חדשות 13 (@newsisrael13) February 6, 2020

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Раненым в результате теракта в Биньямине израильтянином оказался солдат ЦАХАЛа.Соответствующую информацию распространили израильские СМИ.В Армии Обороны Израиля пока не подтвердили эти данные. По предварительной информации, террористы открыл огонь, находясь в машине, после чего скрылся с места происшествия.Ранее сотрудники MDA подтвердили, что пострадавший в результате теракта получили легкие ранения. Он находится в сознании.