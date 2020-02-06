06.02 15:27 MIGnews.com
Теракт в Биньямине: пострадавшим оказался боец ЦАХАЛ
Раненым в результате теракта в Биньямине израильтянином оказался солдат ЦАХАЛа.
Соответствующую информацию распространили израильские СМИ.
В Армии Обороны Израиля пока не подтвердили эти данные. По предварительной информации, террористы открыл огонь, находясь в машине, после чего скрылся с места происшествия.
Ранее сотрудники MDA подтвердили, что пострадавший в результате теракта получили легкие ранения. Он находится в сознании.
Поделиться
Все по теме
Комментарии