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Теракт в Биньямине: Эрдан сделал заявление | Фото:06.02 15:15   MIGnews.com

Теракт в Биньямине: Эрдан сделал заявление

Министр общей безопасности Израиля Гилад Эрдан похвалил полицейских за быструю и решительную реакцию на месте теракта в Старом городе.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Я желаю скорейшего выздоровления раненому офицеру и раненому вчера ночью в результате теракта солдату "Голани", – отметил Эрдан.

По его словам, полицейские не позволят "презренным террористам" подрывать безопасность в Иерусалиме.

"Мы будем действовать любым возможным способом, чтобы сорвать планы террористических группировок по эскалации напряженности", – резюмировал он.

Как сообщалось ранее, по данным израильской полиции, неизвестный напал на сотрудника правоохранительных органов с ножом, ранив его возле Храмовой горы в Старом городе Иерусалима. Также в результате стрельбы в Биньямине был ранен еще один израильтянин.


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