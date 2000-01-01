Теракт в Биньямине: Эрдан сделал заявление

Министр общей безопасности Израиля Гилад Эрдан похвалил полицейских за быструю и решительную реакцию на месте теракта в Старом городе.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Я желаю скорейшего выздоровления раненому офицеру и раненому вчера ночью в результате теракта солдату "Голани", – отметил Эрдан.
По его словам, полицейские не позволят "презренным террористам" подрывать безопасность в Иерусалиме.
"Мы будем действовать любым возможным способом, чтобы сорвать планы террористических группировок по эскалации напряженности", – резюмировал он.
Как сообщалось ранее, по данным израильской полиции, неизвестный напал на сотрудника правоохранительных органов с ножом, ранив его возле Храмовой горы в Старом городе Иерусалима. Также в результате стрельбы в Биньямине был ранен еще один израильтянин.