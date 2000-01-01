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Китай: врач умер от переутомления в борьбе с коронавирусом | Фото:07.02 03:12   MIGnews.com

Китай: врач умер от переутомления в борьбе с коронавирусом

Врач из провинции Хунань в Китае напротяжении десяти суток оказывал помощь и проверял состояние водителей и пассажиров на автодороге из-за коронавируса. Спустя десять дней, он скончался от остановки сердца, в связи с переутомлением, пишет издание The Mirror.

Сун Инцзе, 28-летний врач из местной клиники в провинции Хунань, которая граничит с эпицентром распространения коронавируса - провинцией Хубэй, должен был проверять самочувствия людей, проезжавших по дороге. Он делал это круглосуточно с 25 января.

В понедельник, 3 февраля, рано утром Инцзе вернулся в общежитие, где проживал, и умер от остановки сердца. Его 29-летняя сестра не может покинуть город Ухань, который уже две недели закрыт на карантин.


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