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В МИД РФ заявили о гибели российских военных в Сирии 06.02 12:20   MIGnews.com

В МИД РФ заявили о гибели российских военных в Сирии

Министерство иностранных дел РФ заявило о гибели российских военных в сирийской провинции Идлиб, информация размещена на сайте МИД РФ.

На сайте опубликован комментарий о развитии ситуации в Идлибской зоне деэскалации, в котором говорится "о тысяче нападений со стороны террористов в Идлибе за последние две недели января".

"Счет погибшим и раненым среди сирийских военнослужащих и мирных жителей за пределами зоны деэскалации пошел на сотни. Трагически погибли российские и турецкие военные специалисты", - говорится в сообщении.

Количество погибших, дата гибели или другие подробности не сообщаются.

В начале февраля российские СМИ сообщали о гибели в Сирии четырех спецназовцев ФСБ России, официально подтверждена гибель одного. По данным "Новой газеты", бойцы спецназа обеспечивали безопасность во время встречи высших руководителей Сирии и Турции.


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