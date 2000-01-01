В МИД РФ заявили о гибели российских военных в Сирии
Министерство иностранных дел РФ заявило о гибели российских военных в сирийской провинции Идлиб, информация размещена на сайте МИД РФ.
На сайте опубликован комментарий о развитии ситуации в Идлибской зоне деэскалации, в котором говорится "о тысяче нападений со стороны террористов в Идлибе за последние две недели января".
"Счет погибшим и раненым среди сирийских военнослужащих и мирных жителей за пределами зоны деэскалации пошел на сотни. Трагически погибли российские и турецкие военные специалисты", - говорится в сообщении.
Количество погибших, дата гибели или другие подробности не сообщаются.
В начале февраля российские СМИ сообщали о гибели в Сирии четырех спецназовцев ФСБ России, официально подтверждена гибель одного. По данным "Новой газеты", бойцы спецназа обеспечивали безопасность во время встречи высших руководителей Сирии и Турции.