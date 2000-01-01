06.02 15:10 MIGnews.com
Власти Тайваня запретили въезд с материкового Китая
Тайвань в связи со вспышкой нового коронавируса вводит временный запрет на въезд китайцам с материковой части, передаёт центральное новостное агентство острова, ссылаясь на местные власти.
Ранее Тайвань уже объявлял о запрете на въезд иностранцам, которые побывали на материковом Китае после 24 января. Теперь жители материка не смогут попасть на территорию Тайваня, пишет SCMP
.
Также на острове начнет работать система реальной идентификации при покупке масок, а тех, кто ездил на материк, Гонконг или Макао, поместят в карантин.
Поделиться
Все по теме
Комментарии