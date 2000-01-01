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Власти Тайваня запретили въезд с материкового Китая 06.02 15:10   MIGnews.com

Власти Тайваня запретили въезд с материкового Китая

Тайвань в связи со вспышкой нового коронавируса вводит временный запрет на въезд китайцам с материковой части, передаёт центральное новостное агентство острова, ссылаясь на местные власти.

Ранее Тайвань уже объявлял о запрете на въезд иностранцам, которые побывали на материковом Китае после 24 января. Теперь жители материка не смогут попасть на территорию Тайваня, пишет SCMP.

Также на острове начнет работать система реальной идентификации при покупке масок, а тех, кто ездил на материк, Гонконг или Макао, поместят в карантин.


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