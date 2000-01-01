06.02 11:30 MIGnews.com

Самодельное зажигательное устройство в Ашкелоне

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В четверг утром, 6 февраля, в южном городе Ашкелон была обнаружена связка с подозрительным самодельным зажигательным устройством.На место происшествия прибыли полицейские саперы, чтобы обезвредить подозрительное устройство, прикрепленное к воздушным шарам, и предотвратить опасность для общественности.Зажигательные и взрывные воздушные шары продолжают запускать из Газы, часто причиняя огромный ущерб имуществу и сельскохозяйственным районам, в дополнение к угрозе для общин, расположенных вблизи границы.