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Южная Корея: число зараженных коронавирусом достигло 23 06.02 12:40   MIGnews.com

Южная Корея: число зараженных коронавирусом достигло 23

Четыре новых случая заражения вирусом 2019-nCoV зафиксированы в Южной Корее, об этом в четверг сообщил Центр контроля и профилактики заболеваний при Минздраве республики.

По его данным, в трех случаях заражение произошло на территории страны, еще один заболевший является гражданином Китая, который въехал в Южную Корею 23 января.

Таким образом, число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея составило 23.


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