06.02 12:40 MIGnews.com
Южная Корея: число зараженных коронавирусом достигло 23
Четыре новых случая заражения вирусом 2019-nCoV зафиксированы в Южной Корее, об этом в четверг сообщил Центр контроля и профилактики заболеваний при Минздраве республики.
По его данным, в трех случаях заражение произошло на территории страны, еще один заболевший является гражданином Китая, который въехал в Южную Корею 23 января.
Таким образом, число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея составило 23.
Поделиться
Все по теме
Комментарии