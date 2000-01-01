06.02 12:40 MIGnews.com

Южная Корея: число зараженных коронавирусом достигло 23

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Четыре новых случая заражения вирусом 2019-nCoV зафиксированы в Южной Корее, об этом в четверг сообщил Центр контроля и профилактики заболеваний при Минздраве республики.По его данным, в трех случаях заражение произошло на территории страны, еще один заболевший является гражданином Китая, который въехал в Южную Корею 23 января.Таким образом, число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея составило 23.