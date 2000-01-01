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Тысячи кошек и собак оказались под угрозой гибели в Ухане 06.02 21:21   MIGnews.com

Тысячи кошек и собак оказались под угрозой гибели в Ухане

В конце января жители Уханя уехали всего на пару дней, чтобы отметить с близкими китайский Новый год, а вот вернуться уже не смогли.

Город закрыли на карантин, а вместе с тем без хозяев остались порядка 50 тысяч беззащитных кошек и собак, сейчас некоторых из них спасают волонтеры, но всем помочь конечно невозможно.

Также в соц.сетях Китая появился фейк о том, что питомцы - это переносчики вируса. После этого многих животных убили или выкинули на улицы.


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