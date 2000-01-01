06.02 21:21 MIGnews.com

Тысячи кошек и собак оказались под угрозой гибели в Ухане

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В конце января жители Уханя уехали всего на пару дней, чтобы отметить с близкими китайский Новый год, а вот вернуться уже не смогли.Город закрыли на карантин, а вместе с тем без хозяев остались порядка 50 тысяч беззащитных кошек и собак, сейчас некоторых из них спасают волонтеры, но всем помочь конечно невозможно.Также в соц.сетях Китая появился фейк о том, что питомцы - это переносчики вируса. После этого многих животных убили или выкинули на улицы.