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Атака Израиля в Сирии: убито 12 проиранских боевиков | Фото:06.02 11:03   MIGnews.com

Атака Израиля в Сирии: убито 12 проиранских боевиков

Сирийская организация по правам человека заявила, что в результате израильских воздушных ударов в четверг, 6 февраля, около Дамаска и в южной части Сирии погибли 12 проиранских боевиков.

Семь из них были убиты в районе Кисва к югу от Дамаска, где присутствуют иранские и проиранские боевики, сообщили в организации. Пять - в районе Эзра провинции Дараа.

Источник в сирийской армии, цитируемый государственным информационным агентством SANA, заявил, что средства противовоздушной обороны отреагировали на две волны израильских ударов после полуночи, которые были направлены на район Дамаска, а затем позиции в Дараа и соседней провинции Кунейтра.

По словам источника, в результате нападения были ранены восемь бойцов, не уточняя их звание или национальность. Представитель израильской армии, с которым связался AFP утром в четверг, отказался комментировать удары.


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