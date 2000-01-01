06.02 11:03 MIGnews.com

Атака Израиля в Сирии: убито 12 проиранских боевиков

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Сирийская организация по правам человека заявила, что в результате израильских воздушных ударов в четверг, 6 февраля, около Дамаска и в южной части Сирии погибли 12 проиранских боевиков.Семь из них были убиты в районе Кисва к югу от Дамаска, где присутствуют иранские и проиранские боевики, сообщили в организации. Пять - в районе Эзра провинции Дараа.Источник в сирийской армии, цитируемый государственным информационным агентством SANA, заявил, что средства противовоздушной обороны отреагировали на две волны израильских ударов после полуночи, которые были направлены на район Дамаска, а затем позиции в Дараа и соседней провинции Кунейтра.По словам источника, в результате нападения были ранены восемь бойцов, не уточняя их звание или национальность. Представитель израильской армии, с которым связался AFP утром в четверг, отказался комментировать удары.