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Алкогольная афера на миллионы шекелей на севере Израиля | Фото: Thinkstock06.02 09:31   MIGnews.com

Алкогольная афера на миллионы шекелей на севере Израиля

Израильская полиция арестовала четырех человек и задержала еще десять по подозрению в масштабной афере по уклонению от налогов.

После двух лет скрытого расследования арестованы четыре импорта алкоголя.

Полиция северного округа сообщила, что задержанные подозреваются в уклонении от уплаты налогов и тарифов на сумму в несколько десятков миллионов шекелей. Импортеры завозили алкоголь из различных стран Европы. Они фальсифицировали накладные и предоставляли заниженные данные израильским финансовым властям.

Следователи назвали деятельность группировки “экономической атакой против Государства Израиль”.

Полиция сообщает о том, что ожидаются дополнительные аресты.
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