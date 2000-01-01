Вертолет потерпел крушение у берегов Тайваня

В понедельник поздно вечером у берегов Тайвани потерпел крушение вертолет "Черный ястреб" (UH-60M Black Hawk), в результате чего шесть человек пропали без вести.
Об этом во вторник, 6 февраля сообщается на сайте министерства внутренних дел Тайваня.
В ведомстве уточняют, что вертолет вылетел в понедельник вечером из города Тайдун в район острова Ланьюй для оказания медпомощи и выполнения медицинской эвакуации. Позже подтвердилось, что вскоре после взлета по неизвестной пока причине вертолет упал в воду.
На борту находились два пилота, один механик, один медик, один пациент и сопровождающее его лицо. Их судьба по-прежнему не известна.