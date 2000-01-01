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Вертолет потерпел крушение у берегов Тайваня | Фото:06.02 09:24   MIGnews.com

Вертолет потерпел крушение у берегов Тайваня

В понедельник поздно вечером у берегов Тайвани потерпел крушение вертолет "Черный ястреб" (UH-60M Black Hawk), в результате чего шесть человек пропали без вести.

Об этом во вторник, 6 февраля сообщается на сайте министерства внутренних дел Тайваня.

В ведомстве уточняют, что вертолет вылетел в понедельник вечером из города Тайдун в район острова Ланьюй для оказания медпомощи и выполнения медицинской эвакуации. Позже подтвердилось, что вскоре после взлета по неизвестной пока причине вертолет упал в воду.

На борту находились два пилота, один механик, один медик, один пациент и сопровождающее его лицо. Их судьба по-прежнему не известна.

Выясняются все обстоятельства и причины аварии.
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