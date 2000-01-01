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Пираты отпустили пропавший у берегов Бенина танкер | Фото:06.02 08:24   MIGnews.com

Пираты отпустили пропавший у берегов Бенина танкер

Пираты отпустили считавшийся с субботы пропавшим у берегов Бенина танкер Marine Express.

Об этом во вторник, 6 февраля сообщает Reuters со ссылкой на компанию Anglo-Eastern Group, которая занимается обслуживанием судов.

Отметим, танкер зарегистрирован в Панаме, а на его борту находятся 22 индийских моряка.

"Мы рады сообщить, что судно MT Marine Express, захваченное пиратами 1 февраля, сейчас возвращено под командование капитана и членов экипажа, с 04.00 сингапурского времени. Все члены экипажа, как сообщается, целы и невредимы, груз не поврежден ", — говорится в заявлении компании, размещенном в ее аккаунте в Twitter.

По информации издания, условия освобождения судна и экипажа не уточняются.

Напомним, ранее индийскому телеканалу NDTV в министерстве судоходства Индии, судно перевозило 13,5 тыс. тонн топлива на общую сумму 8,1 млн долларов. Последняя информация о местоположении танкера поступила 31 января, когда он встал на якорь у берегов Бенина.
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