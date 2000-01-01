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Эмираты: 44 автомобиля столкнулись на скоростной трассе | Фото: Thinkstock06.02 17:56   MIGnews.com

Эмираты: 44 автомобиля столкнулись на скоростной трассе

Более 20 человек пострадали в аварии с участием 44 автомобилей на скоростной трассе между Дубаем и Абу-Даби (столица ОАЭ – ред.) из-за тумана. Об этом сообщили в местной полиции во вторник, 6 февраля.

Правоохранители заявили, что плохая видимость на дороге привела к тому, что два автомобиля, ехавшие с превышением скорости, столкнулись друг с другом и протаранили другие транспортные средства. Это и стало причиной массового столкновения.

Полиция ОАЭ предупредила, что во время тумана водители должны остановиться и переждать на обочине.
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