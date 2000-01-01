06.02 13:53 MIGnews.com

В США отца и дочь арестовали за инцест

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42-летнего американца из Северной Каролины арестовали за инцест после того, как он бросил жену и завел ребенка со своей 22-летней биологической дочерью.Об этом во вторник, 6 февраля сообщает The New York Post.Бывшая жена узнала, что Кэти беременна в мае прошлого года. Она и сообщила властям о факте инцеста.В сентябре 2017 года у них родился ребенок — мальчик. Кроме того, пара утверждает, что сыграла свадьбу.Затем выяснилось, что Падл женился на дочери в Мэриленде, а потом они переехали в Северную Каролину.Издание отмечает, почти сразу после рождения Кэти мать и отец отдали младенца на удочерение. Она выросла в приемной семье. Когда же ей исполнилось 18 лет, она использовала социальные сети для поиска своих биологических родителей.В результате длительных поисков, Кэти удалось разыскать своих биологических родителей.В августе 2016 года Кэти переехала жить вместе со своими настоящими родителями и двумя другими детьми в их доме недалеко от Ричмонда, штат Вирджиния.Семья счастливо воссоединилась. Кэти стала жить вместе с родными. Однако, через некоторое время супруга Пэдла стала подмечать некоторые странности. По словам женщины, Стивен часто ночевал в комнате старшей дочери.В марте 2017-го жена Стивена подала на развод, а еще через два месяца она узнала о беременности Кэти.В июле Кэти опубликовала фотографию в Instagram, заявив, что она и Стивен "женаты", хотя юридически они не могут этого сделать.Биологическая мать Кэти считает виновным в случившемся мужа, которые манипулировал девушкой и склонил ее к интиму.Отец и дочь обвиняются в кровосмешении, прелюбододеянии и преступном сговоре. Им грозит до 10 лет тюрьмы - максимальное наказание за инцест в штате Вирджиния.Суд назначил для Стивена и Кэти залог в размере 1 миллион долларов. Сейчас Стивен вышел из тюрьмы, а Кэти остается за решеткой.По данным издания, пока неясно, с кем находится их ребенок.