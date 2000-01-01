Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







В США отца и дочь арестовали за инцест | Фото:06.02 13:53   MIGnews.com

В США отца и дочь арестовали за инцест

42-летнего американца из Северной Каролины арестовали за инцест после того, как он бросил жену и завел ребенка со своей 22-летней биологической дочерью.

Об этом во вторник, 6 февраля сообщает The New York Post.

Бывшая жена узнала, что Кэти беременна в мае прошлого года. Она и сообщила властям о факте инцеста.

В сентябре 2017 года у них родился ребенок — мальчик. Кроме того, пара утверждает, что сыграла свадьбу.

Затем выяснилось, что Падл женился на дочери в Мэриленде, а потом они переехали в Северную Каролину.

Издание отмечает, почти сразу после рождения Кэти мать и отец отдали младенца на удочерение. Она выросла в приемной семье. Когда же ей исполнилось 18 лет, она использовала социальные сети для поиска своих биологических родителей.

В результате длительных поисков, Кэти удалось разыскать своих биологических родителей.

В августе 2016 года Кэти переехала жить вместе со своими настоящими родителями и двумя другими детьми в их доме недалеко от Ричмонда, штат Вирджиния.

Семья счастливо воссоединилась. Кэти стала жить вместе с родными. Однако, через некоторое время супруга Пэдла стала подмечать некоторые странности. По словам женщины, Стивен часто ночевал в комнате старшей дочери.

В марте 2017-го жена Стивена подала на развод, а еще через два месяца она узнала о беременности Кэти.

В июле Кэти опубликовала фотографию в Instagram, заявив, что она и Стивен "женаты", хотя юридически они не могут этого сделать.
В США отца и дочь арестовали за инцест | Фото:
Биологическая мать Кэти считает виновным в случившемся мужа, которые манипулировал девушкой и склонил ее к интиму.

Отец и дочь обвиняются в кровосмешении, прелюбододеянии и преступном сговоре. Им грозит до 10 лет тюрьмы - максимальное наказание за инцест в штате Вирджиния.

Суд назначил для Стивена и Кэти залог в размере 1 миллион долларов. Сейчас Стивен вышел из тюрьмы, а Кэти остается за решеткой.

По данным издания, пока неясно, с кем находится их ребенок.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:25
Свадебную церемонию прервали стоны из порно
17:56
Эмираты: 44 автомобиля столкнулись на скоростной трассе
17:53
Юристы объединились в борьбе против бойкота Израиля
17:42
Президент Гаити обвинил Трампа в снижении турпотока
16:52
Суд оставил в силе ордер на арест Ассанжа
16:30
Рухани: Борьба с терроризмом в Сирии не завершена
16:19
Ливан обвинил двух граждан в попытке убить члена ХАМАСа
15:50
Мать и дочь подозревают в планировании теракта
15:32
Впервые: количество пользователей facebook сократилось
15:13
Аббас озвучил условия возобновления переговоров
14:44
Иран запускает в производство боевые БПЛА
14:25
"Сила безопасности ПА сделали все для Ахмеда Джарара"
14:08
Раввина приговорили к 7,5 годам за изнасилования
13:13
Президент Польши решил подписать закон о Холокосте
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus