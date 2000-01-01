В США отца и дочь арестовали за инцест

42-летнего американца из Северной Каролины арестовали за инцест после того, как он бросил жену и завел ребенка со своей 22-летней биологической дочерью.
Об этом во вторник, 6 февраля сообщает The New York Post.
Бывшая жена узнала, что Кэти беременна в мае прошлого года. Она и сообщила властям о факте инцеста.
В сентябре 2017 года у них родился ребенок — мальчик. Кроме того, пара утверждает, что сыграла свадьбу.
Затем выяснилось, что Падл женился на дочери в Мэриленде, а потом они переехали в Северную Каролину.
Издание отмечает, почти сразу после рождения Кэти мать и отец отдали младенца на удочерение. Она выросла в приемной семье. Когда же ей исполнилось 18 лет, она использовала социальные сети для поиска своих биологических родителей.
В результате длительных поисков, Кэти удалось разыскать своих биологических родителей.
В августе 2016 года Кэти переехала жить вместе со своими настоящими родителями и двумя другими детьми в их доме недалеко от Ричмонда, штат Вирджиния.
Семья счастливо воссоединилась. Кэти стала жить вместе с родными. Однако, через некоторое время супруга Пэдла стала подмечать некоторые странности. По словам женщины, Стивен часто ночевал в комнате старшей дочери.
В марте 2017-го жена Стивена подала на развод, а еще через два месяца она узнала о беременности Кэти.
В июле Кэти опубликовала фотографию в Instagram, заявив, что она и Стивен "женаты", хотя юридически они не могут этого сделать.
Биологическая мать Кэти считает виновным в случившемся мужа, которые манипулировал девушкой и склонил ее к интиму.
Отец и дочь обвиняются в кровосмешении, прелюбододеянии и преступном сговоре. Им грозит до 10 лет тюрьмы - максимальное наказание за инцест в штате Вирджиния.
Суд назначил для Стивена и Кэти залог в размере 1 миллион долларов. Сейчас Стивен вышел из тюрьмы, а Кэти остается за решеткой.
По данным издания, пока неясно, с кем находится их ребенок.