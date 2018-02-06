06.02 14:08 MIGnews.com

Раввина приговорили к 7,5 годам за изнасилования

הרב שיינברג בבית המשפט המחוזי בנצרת @giladsho pic.twitter.com/r7FbY8y0FO — חדשות עשר (@news10) February 6, 2018

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Окружной суд Нацерета вынес приговор по делу раввина Эзры Шайнберга, признанного виновным в сексуальных преступлениях в отношении восьми женщин.Шайнберг был главой йешивы Орот Хари в Цфате. Полгода назад его обвинили в том, что Шайнберг принуждал к половым сношениям женщин, в “реабилитации” и “консультировании” которых он участвовал.Среди прочего, раввин признан виновным в изнасилованиях, содомии и непристойных актах.Защита в ходе процесса сумела доказать, что в части случаев невозможно доказать вменяемые раввину преступления. После этого суд приказал прокуратуре пойти на сделку с защитой. Обвинение, в рамках сделки с правосудием в ходе которой Шайнберг признал себя виновным, требовало девяти лет лишения свободы, но суд ограничился семью с половиной.