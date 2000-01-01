06.02 12:52 MIGnews.com
Полиция гонится за арабским автомобилем в центре Израиля
Полиция Израиля разыскивается автомобиль Hyundai белого цвета, прорвавшийся через блок-пост на шоссе №438.
В автомобиле находятся два араба.
Автомобиль движется к центру Израиля.
Водитель автомобиля совершил аварию в результате которой есть пострадавшие, и бежал с места происшествия. На автомобиле - признаки совершенного ДТП.
Полиция устанавливает блок-посты в Петах-Тикве и в центре страны.
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