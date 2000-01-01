Мужчина открыл стрельбу на улице в Марселе

"Неизвестно, каким оружием пользовался мужчина. Также нет информации о том, много ли у него оружия", — сообщает телеканал.
В пресс-службе полиции отмечают, что причиной такого поведения мужчины стала семейная ссора.
В префектуре полиции департамента Буш-дю-Рон, центром которого является Марсель, пока не комментируют ситуацию.
Напомним, в начале января во французском городе Кале произошло несколько столкновений между двумя группами мигрантов. По последним данным полиции, в результате столкновений были госпитализированы 22 человека, пятеро из которых получили огнестрельные ранения.