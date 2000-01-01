06.02 12:07 MIGnews.com

Мужчина открыл стрельбу на улице в Марселе

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В французском городе Марсель мужчина на улице открыл стрельбу, после чего забаррикадировался в квартире жилого дома.Об этом во вторник, 6 февраля сообщает телеканал France 3 со ссылкой на официальную страницу марсельской полиции в Twitter.По данным издания, в результате инцидента никто не пострадал."Марсель. Операция на бульваре Оддо завершена, нападавший задержан. Никто не пострадал", - говорится в сообщении."Неизвестно, каким оружием пользовался мужчина. Также нет информации о том, много ли у него оружия", — сообщает телеканал.В пресс-службе полиции отмечают, что причиной такого поведения мужчины стала семейная ссора.В префектуре полиции департамента Буш-дю-Рон, центром которого является Марсель, пока не комментируют ситуацию.Напомним, в начале января во французском городе Кале произошло несколько столкновений между двумя группами мигрантов. По последним данным полиции, в результате столкновений были госпитализированы 22 человека, пятеро из которых получили огнестрельные ранения.