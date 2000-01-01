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Умер известный американский актер Джон Махони | Фото:06.02 10:31   MIGnews.com

Умер известный американский актер Джон Махони

Американский актер Джон Махони, наиболее известный по роли Мартина Крейна в ситкоме "Фрейзер", скончался в чикагском хосписе в возрасте 77 лет.

Об этом во вторник, 6 февраля сообщает Vulture со ссылкой на представителей театра Steppenwolf, в котором работал Махони.

По данным издания, актер умер из-за осложнений, вызванных раком.

Джон Махони начал свою карьеру в 1977 году в театре, а с 1980 года начал сниматься в кино. Наибольшую популярность ему принесли роли в фильмах "Скажи что-нибудь" и "Первобытный страх".

Ситком "Фрейзер", в котором Махони играл роль главы семейства Крейнов, шел 11 сезонов, с 1993 по 2004 год.



Впоследствии за свою работу в этом фильме он дважды номинировался на премии "Эмми" и "Золотой глобус", а в 2000 году был удостоен награды Гильдии киноактеров США.

В 1986 году за участие в постановке "Дом голубых листьев" артисту была вручена американская театральная премия "Тони".

Последними его работами были роли в таких фильмах, как "Горячие в Кливленде", "Война Фойла", "Американский президент", "Восемь мужчин", "Заколдованное королевство" и "Влюбиться в невесту брата". Также Махони озвучивал мультфильмы. Его голос, в частности, звучит в таких анимационных проектах, как "Атлантида: Затерянный мир", "Стальной гігант" и "Муравей Антц".



Уроженец Великобритании, Махони в юности перебрался в США, три года отслужил в американской армии и только к 40 годам стал профессиональным актером.
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