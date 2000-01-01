Умер известный американский актер Джон Махони

Впоследствии за свою работу в этом фильме он дважды номинировался на премии "Эмми" и "Золотой глобус", а в 2000 году был удостоен награды Гильдии киноактеров США.
В 1986 году за участие в постановке "Дом голубых листьев" артисту была вручена американская театральная премия "Тони".
Последними его работами были роли в таких фильмах, как "Горячие в Кливленде", "Война Фойла", "Американский президент", "Восемь мужчин", "Заколдованное королевство" и "Влюбиться в невесту брата". Также Махони озвучивал мультфильмы. Его голос, в частности, звучит в таких анимационных проектах, как "Атлантида: Затерянный мир", "Стальной гігант" и "Муравей Антц".