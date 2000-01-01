06.02 10:31 MIGnews.com

Умер известный американский актер Джон Махони

So sad to hear of the passing of #Frasier actor, John Mahoney at 77. RIP John Mahoney, Eddie will be happy to welcome you home, Marty Crane pic.twitter.com/A8Kh5DaSAL — Edan Clay 🌊 (@EdanClay) 6 февраля 2018 г.

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Американский актер Джон Махони, наиболее известный по роли Мартина Крейна в ситкоме "Фрейзер", скончался в чикагском хосписе в возрасте 77 лет.Об этом во вторник, 6 февраля сообщает Vulture со ссылкой на представителей театра Steppenwolf, в котором работал Махони.По данным издания, актер умер из-за осложнений, вызванных раком.Джон Махони начал свою карьеру в 1977 году в театре, а с 1980 года начал сниматься в кино. Наибольшую популярность ему принесли роли в фильмах "Скажи что-нибудь" и "Первобытный страх".Ситком "Фрейзер", в котором Махони играл роль главы семейства Крейнов, шел 11 сезонов, с 1993 по 2004 год.Впоследствии за свою работу в этом фильме он дважды номинировался на премии "Эмми" и "Золотой глобус", а в 2000 году был удостоен награды Гильдии киноактеров США.В 1986 году за участие в постановке "Дом голубых листьев" артисту была вручена американская театральная премия "Тони".Последними его работами были роли в таких фильмах, как "Горячие в Кливленде", "Война Фойла", "Американский президент", "Восемь мужчин", "Заколдованное королевство" и "Влюбиться в невесту брата". Также Махони озвучивал мультфильмы. Его голос, в частности, звучит в таких анимационных проектах, как "Атлантида: Затерянный мир", "Стальной гігант" и "Муравей Антц".Уроженец Великобритании, Махони в юности перебрался в США, три года отслужил в американской армии и только к 40 годам стал профессиональным актером.