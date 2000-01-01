06.02 10:07 MIGnews.com
Отец и сын расстреляны в Кфар Касем
В парковке промзоны Кфар Касем были убиты отец и сын - 49-летний Мустафа Амер и 27-летний Алаа.
Еще один 65-летний мужчина, их родственник, тяжело ранен.
Раненого и убитых обнаружили в машине. Раненый эвакуирован в больницу Белинсон.
Полиция сообщает, что речь идет о криминальных разборках.
Мэр Кфар Касем Адель Бадир заявил, что знаком с Мустафой Амером, и речь идет об “уважаемом бизнесмене, у которого не было связей с криминалом”.
Мэр указал на то, что за последние годы в Кфар Кассем убиты 12 человек, но не задержан ни один подозреваемый в убийстве.
Поделиться
Все по теме
Комментарии