06.02 10:07 MIGnews.com

Отец и сын расстреляны в Кфар Касем

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В парковке промзоны Кфар Касем были убиты отец и сын - 49-летний Мустафа Амер и 27-летний Алаа.Еще один 65-летний мужчина, их родственник, тяжело ранен.Раненого и убитых обнаружили в машине. Раненый эвакуирован в больницу Белинсон.Полиция сообщает, что речь идет о криминальных разборках.Мэр Кфар Касем Адель Бадир заявил, что знаком с Мустафой Амером, и речь идет об “уважаемом бизнесмене, у которого не было связей с криминалом”.Мэр указал на то, что за последние годы в Кфар Кассем убиты 12 человек, но не задержан ни один подозреваемый в убийстве.