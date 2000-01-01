06.02 09:01 MIGnews.com

Израиль: нет доверия к дорожным камерам

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Адвокат Томер Гонен подал иск с требованием проверить надежность камер, измеряющих скорость на дорогах Израиля.Гонен представляет интересы водителей, утверждающих, что штрафы за превышение скорости им выписаны ошибочно.Камеры должны превратить водителей в настоящую дойную корову государства - по вступившим в силу инструкциям, на основании их данных будут автоматически выписываться и рассылаться штрафы по 1500 шекелей.Нововведение затронет десятки тысяч водителей, но , как выяснил Гонен, камеры никто не проверял.Камеры, уже установленные на дорогах произведены в Нидерландах в 2011 году. Голландцы не смогли предоставить доклада о всесторонней проверке камер, и сослались на германский отчет 2003 года - но и этого отчета никто не может найти.Глава управления исков транспортной полиции Сарит Филипсон утверждает, что тесты проводились в Бельгии в 2009 году - но речь идет о частичной проверке, не отвечающей требованиям закона.Гонен говорит: “Три с половиной года мы постепенно вытаскиваем правду на свет. Невероятно, что творится вокруг этого”. Гонен заявил, что потребует, чтобы юридический советник правительства Авихай Мандельблитт инициировал проверку обстоятельств, при которых непроверенные камеры оказались на дорогах.