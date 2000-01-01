06.02 07:36 MIGnews.com

Смертельная опасность: бедуинские браконьеры

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Инспекторы службы охраны природы и парков Израиля в районе Хевель Шалом заметили малолетних бедуинских браконьеров, охотившихся с собаками на редкий вид ланей.Лани находятся на грани вымирания, и охота на них запрещена. Браконьеры, увидев инспекторов, попытались скрыться с места преступления. Они врезались в один из автомобилей инспекторов, ранив одного инспектора.После этого они вылетели на шоссе №232, создав реальную опасность для других участников движения.На определенном этапе водитель потерял управление, и автомобиль слетел с дороги. Инспекторы и силы безопасности задержали пять человек, шестой, с тремя собаками, ушел от преследования.Ран Асулин, инспектор, в которого врезались браконьеры: “Это происходит постоянно, по всей стране. Это критически важно - каждой лани, вычеркнутой их охранного списка, нет замены, они просто бесценны. Но браконьерам наплевать - они оставляют после себя выжженную землю. Для них ничто не имеет ценности - ни природа, ни земля, ни человек”.