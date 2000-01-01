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flickr 06.02 20:23   MIGnews.com

СМИ: половина авиации ВМФ США не может летать

Американские СМИ сообщили, что 62% палубных истребителей ВМС США F/A-18 Hornet и Super Hornet не могут летать. Соответствующие данные опубликовало издание Defense News.

В СМИ говорится, что 27% самолетов проходят техническое обслуживание, еще 35% ждут необходимых запчастей.

Эксперты говорят, что причина такой ситуации в том, что не хватает денег на ремонт самолетов.

В ВМС США отмечают, что не могут летать 53% от общего числа воздушных судов, которые относятся к военно-морскому флоту: боевые, патрульные и транспортные самолеты, а также вертолеты.
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