06.02 20:23 MIGnews.com
СМИ: половина авиации ВМФ США не может летать
Американские СМИ сообщили, что 62% палубных истребителей ВМС США F/A-18 Hornet и Super Hornet не могут летать. Соответствующие данные опубликовало издание Defense News
.
В СМИ говорится, что 27% самолетов проходят техническое обслуживание, еще 35% ждут необходимых запчастей.
Эксперты говорят, что причина такой ситуации в том, что не хватает денег на ремонт самолетов.
В ВМС США отмечают, что не могут летать 53% от общего числа воздушных судов, которые относятся к военно-морскому флоту: боевые, патрульные и транспортные самолеты, а также вертолеты.
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