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Так бульдозеры сносили Амону. Видео 06.02 17:54   MIGnews.com

Так бульдозеры сносили Амону. Видео

Утром в понедельник, 6 февраля, началась финальная стадия эвакуации поселения Амона – снос и вывоз домов, в которых жили 42 выселенные поселенческие семьи. Видеозаписи этого трагического во всех смыслах процесса были опубликованы в сети.



Напомним, что эвакуация жителей и разгон демонстрантов прошли на прошлой неделе. Несмотря на то, что по большей части этот процесс прошел мирно, израильским солдатам все же пришлось применить силу в отношении одной группы молодежи, которая не желала покидать поселение. В результате пострадали представители обеих сторон, в целом, около трех десятков человек.



На выходных жители обратились с просьбой собрать свои пожитки, и утром в понедельник в Амону въехали бульдозеры и прочая техника, которая начала сносить дома, как это было указано в постановлении Верховного суда.



БАГАЦ установил последнюю дату уничтожения поселения на 8 февраля. Кроме того, до 5 марта должны быть уничтожены и 9 домов в соседней Офре.
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