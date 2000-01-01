07.02 06:20 MIGnews.com

Тяжелый год: Люди гибнут, штрафы растут

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Когда на дорогах страны ежедневно гибнет один человек — это много. Но и этот показатель не выстоял в прошлом году, который стал одним из наиболее тяжелых с точки зрения погибших в ДТП — 378 человек, что на 6% больше, чем в 2015 году. По данным Центрального статистического бюро, опубликованным на этой неделе, всего на дорогах было зарегистрировано 12,430 ДТП, из которых 320 — со смертельным исходом (что на 0,3% больше, чем годом ранее). По сравнению с 2012 годом статистика выглядит просто устрашающе: тогда за год на дорогах погибло «всего» 290 человек.Возможно, это был особый год, потому что уже в 2013 году был зафиксирован скачок до 309 погибших, и с тех пор число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий неуклонно растет. В 2014 на дорогах погибло уже 319 человек, 2015 год неприятно удивил с 356 погибшими, 2016 год, как уже упоминалось, закончился с 378 погибшими. Очевидно, что пришло время решений, но пока что дело ограничивается увеличением штрафов, хотя и значительным.Согласно рекомендациям министерства транспорта, которая обратилась к законодателю с предложением увеличить максимальные размеры штрафов на 50%, экономическая комиссия Кнессета постановила увеличить штраф за превышение скорости на 30-40 километров в час выше разрешенного внутри населенных пунктов, и 41-50 километров в час на междугородних трассах, до 1.500 шекелей. Штраф за проезд на красный свет будет увеличен до 1.500 шекелей, за управление автомобилем с просроченными водительскими правами водитель заплатит штраф в размере 750 шекелей. Нарушение правил, в рамках которого водитель обязан остановиться, чтобы пропустить пешехода, оценено в 250 шекелей. Штраф за вождение автомобиля с просроченным техпаспортом, срок действия которых истек не более полугода назад, вырастет с 750 шекелей до 1000 шекелей.