Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












В ближайшие недели Тель-Авив погрузится в транспортный хаос 06.02 13:36   MIGnews.com

В ближайшие недели Тель-Авив погрузится в транспортный хаос

Если жители Тель-Авива считали, что пережили уже все возможные виды транспортного хаоса, то они заблуждаются. Впереди - настоящий транспортный Апокалипсис.

В ближайшие дни начинается новый этап работ по созданию скоростного подземного трамвая.

Центром работ станет Алмазная Биржа в Рамат-Гане. Тоннели будут рыть в двух направлениях - вдоль улицы Жаботински на Тель-Авив и на Бней Брак.

Тоннели будут рыть под железной дорогой и под станцией Савидор. Компания Израильские Железные Дороги, несмотря на то, что тоннели роют на глубине 25 метров от железнодорожного полотна, не берет на себя рисков - и до окончания работ поезда между станциями Савидор и Хагана в Тель-Авиве ходить не будут.

Тоннели будет рыть гигантская машина, привезенная китайскими строителями - TBM. Работы начинаются на четыре месяца раньше, чем запланировано.

TBM копает со скоростью 10 метров в день. Это значит, что поезда не будут ходить несколько дней. Из-за этого резко возрастет нагрузка на и без того перегруженные дороги в данном районе - пассажиры, обычно пользующиеся поездами, будут вынуждены пересесть на частные автомобили и автобусы.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:20
МИД РФ осудил введение новых санкций США в отношении Ирана
14:07
ХАМАС планировал взорвать пассажирский поезд
12:19
Путин- убийца? Кремль требует извинений от Fox news
12:14
Композитора Игоря Крутого прооперировали в Лос-Анджелесе
12:10
Израиль модернизирует транспортные самолеты для Amazon
11:35
Израиль: Пенсионный разрыв
11:18
Марин Ле Пен начала президентскую кампанию в духе Трампа
11:06
Управление тюрем наказало Ольмерта
10:39
Тель-Авив: 71-летняя избила мужа за отказ заниматься сексом
10:31
Ответ на ракету: Артиллерийский обстрел Газы
10:16
СМИ: США ищут возможности расколоть альянс РФ и Ирана
10:07
Отец и сын расстреляны в Кфар Касем
09:45
Ракетный обстрел израильской территории из Газы
09:01
Израиль: нет доверия к дорожным камерам
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus