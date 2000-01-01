06.02 13:36 MIGnews.com

В ближайшие недели Тель-Авив погрузится в транспортный хаос

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Если жители Тель-Авива считали, что пережили уже все возможные виды транспортного хаоса, то они заблуждаются. Впереди - настоящий транспортный Апокалипсис.В ближайшие дни начинается новый этап работ по созданию скоростного подземного трамвая.Центром работ станет Алмазная Биржа в Рамат-Гане. Тоннели будут рыть в двух направлениях - вдоль улицы Жаботински на Тель-Авив и на Бней Брак.Тоннели будут рыть под железной дорогой и под станцией Савидор. Компания Израильские Железные Дороги, несмотря на то, что тоннели роют на глубине 25 метров от железнодорожного полотна, не берет на себя рисков - и до окончания работ поезда между станциями Савидор и Хагана в Тель-Авиве ходить не будут.Тоннели будет рыть гигантская машина, привезенная китайскими строителями - TBM. Работы начинаются на четыре месяца раньше, чем запланировано.TBM копает со скоростью 10 метров в день. Это значит, что поезда не будут ходить несколько дней. Из-за этого резко возрастет нагрузка на и без того перегруженные дороги в данном районе - пассажиры, обычно пользующиеся поездами, будут вынуждены пересесть на частные автомобили и автобусы.