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Управление тюрем наказало Ольмерта 06.02 11:06   MIGnews.com

Управление тюрем наказало Ольмерта

Управление тюрем Израиля наказало бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта, отбывающего наказание в тюрьме Маасиягу.

Ольмерт на один месяц лишен права принимать посетителей.

Около трех месяцев назад в 10-м крыле тюрьмы, созданном специально для бывшего премьера, Ольмерт вступился за другого заключенного, спорившего с тюремщиками. Ольмерт поругал работников ШАБАС за их отношение к заключенному.

Дело было рассмотрено дисциплинарным судом. Суд отметил, что Ольмерт, в целом, является заключенным, за которым не замечено серьезных нарушений. Тем не менее, источник в ШАБАС заявил: “У нас нет заключенных VIP - ко всем одинаковое отношение”.
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