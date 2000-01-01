06.02 11:06 MIGnews.com

Управление тюрем наказало Ольмерта

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Управление тюрем Израиля наказало бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта, отбывающего наказание в тюрьме Маасиягу.Ольмерт на один месяц лишен права принимать посетителей.Около трех месяцев назад в 10-м крыле тюрьмы, созданном специально для бывшего премьера, Ольмерт вступился за другого заключенного, спорившего с тюремщиками. Ольмерт поругал работников ШАБАС за их отношение к заключенному.Дело было рассмотрено дисциплинарным судом. Суд отметил, что Ольмерт, в целом, является заключенным, за которым не замечено серьезных нарушений. Тем не менее, источник в ШАБАС заявил: “У нас нет заключенных VIP - ко всем одинаковое отношение”.