06.02 23:16 MIGnews.com

СМИ: Пентагон скрыл тысячи авиаударов в Ираке, Сирии

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Пентагон не сообщил о тысячах авиаударов с летальным исходом, совершенных в Ираке, Сирии и Афганистане с 2001 года, пишет Military Times.По словам представителей военного ведомства, это является принятой практикой.Отмечается, что только в 2016 году США нанесли 456 авиаударов в Афганистане, которые не были зафиксированы в открытой базе данных, заведенной военно-воздушными силами и которую отслеживает конгресс, военные аналитики, союзники США и исследователи.Сообщается, что данные авиаудары были совершены вертолетами и беспилотниками.