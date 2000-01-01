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СМИ: Пентагон скрыл тысячи авиаударов в Ираке, Сирии | Фото: Thinkstock06.02 23:16   MIGnews.com

СМИ: Пентагон скрыл тысячи авиаударов в Ираке, Сирии

Пентагон не сообщил о тысячах авиаударов с летальным исходом, совершенных в Ираке, Сирии и Афганистане с 2001 года, пишет Military Times.

По словам представителей военного ведомства, это является принятой практикой.

Отмечается, что только в 2016 году США нанесли 456 авиаударов в Афганистане, которые не были зафиксированы в открытой базе данных, заведенной военно-воздушными силами и которую отслеживает конгресс, военные аналитики, союзники США и исследователи.

Сообщается, что данные авиаудары были совершены вертолетами и беспилотниками.
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