06.01 09:10 MIGnews.com

Убийство еврейки: протесты во Франции из-за решения суда

Thousands in France protest decision to not prosecute Jewish woman’s killer https://t.co/lNYnK1Moyy — The Times of Israel (@TimesofIsrael) January 6, 2020

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В нескольких городах Франции прошли акции протеста против решения Апелляционного суда Парижа, освободившего от уголовной ответственности убийцу еврейки – мусульманина Кобили Траоре.Об этом сообщает The Times of Israel.Полиция отвергала версию убийства на почве ненависти, несмотря на то, что Траоре кричал "Аллах Акбар!" и называл свою жертву "сатаной". А в прошлом месяце суд утверждал, что мусульманин убил еврейку после употребления марихуаны, из-за которой якобы не отдавал себе отчета в том, что делает.Решение суда возмутило евреев во Франции. В Марселе в знак протеста на улицы вышли несколько тысяч евреев. Также митинг прошел в Париже на Площади Республики, после чего демонстранты направились к бывшему дому покойной Сары Халими на Рю де Вокулер.По словам наблюдателя еврейской общины, практически все насильственные нападения во Франции – это случаи "нового антисемитизма", которые определяются как преступления на почве ненависти, совершенные людьми, чьи семьи иммигрировали из мусульманских стран. Тем не менее, в отчете за 2016 год французская национальная консультативная комиссия по правам человека сообщила, что у нее нет доказательств существования нового антисемитизма.Траоре жестоко убил 67-летнюю Сару Халими 4 июля 2017 года. Мусульманин выбросил женщину, которая была его соседкой, из окна трехэтажного дома. В сентябре 2017 года прокуратура признала убийство актом антисемитизма.