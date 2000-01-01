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Кинерет за сутки поднялся на девять сантиметров 06.01 08:51   MIGnews.com

Кинерет за сутки поднялся на девять сантиметров

Израильские метеорологи сообщают, что за минувшие сутки уровень озера Кинерет поднялся на девять сантиметров. С начала зимнего сезона уровень озера поднялся на 51 сантиметр.

Уровень озера Кинерет сегодня составляет 211,39 метра. До “полного” Кинерета не хватает 2,59 метров.

Между тем, перерыв в дождях , начавшийся 5 января скоро закончится. Уже во вторник, 7 января, дожди возобновятся. На севере страны сильные дожди будут сопровождаться грозами. На горе Хермон пойдет снег. В среду дожди будут идти по всей стране, возникнет опасность внезапных наводнений в Иудейской пустыне, Иорданской долине и в районе Мертвого моря. небольшие дожди пройдут в Негеве.


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