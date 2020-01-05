06.01 06:56 MIGnews.com

Биньямина: мужчина утонул в заблокированной машине

סערה קטלנית | ההרוג בבנימינה הוא תושב המקום בן 72. רכבו נתקע במעבר תת קרקעי, ורק לאחר שחולץ גילו צוותי ההצלה שהוא ברכב. החיפושים אחר הנעדר מנחל תנינים, תושב ערערה, הופסקו ויתחדשו בבוקר@CBeyar #חדשותהערב pic.twitter.com/O5iP8RaSSl — כאן חדשות (@kann_news) January 5, 2020

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Минувшей ночью в Биньямина погиб 72-летний Эран Хернштадт в Биньямина.Его машина оказалась заблокированной на улице Гай в Биньямина.Машина Хернштадта застряла в воде в подземном проезде.Прибывшие к месту происшествия пожарные и инженеры извлекли из машины тело Хернштада без признаков жизни.Между тем, в районе реки Nаниним продолжаются поиски 50-летнего мужчины, которого вчера смыло потоком. Он находился там с двумя другими. Им удалось вылезти из воды, они эвакуированы в больницу с средней степенью переохлаждения.На Приморском шоссе несколько человек в блокированной машине быле спасены после того, как вылезли на крышу.