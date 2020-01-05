Биньямина: мужчина утонул в заблокированной машине
Минувшей ночью в Биньямина погиб 72-летний Эран Хернштадт в Биньямина.
Его машина оказалась заблокированной на улице Гай в Биньямина.
סערה קטלנית | ההרוג בבנימינה הוא תושב המקום בן 72. רכבו נתקע במעבר תת קרקעי, ורק לאחר שחולץ גילו צוותי ההצלה שהוא ברכב. החיפושים אחר הנעדר מנחל תנינים, תושב ערערה, הופסקו ויתחדשו בבוקר@CBeyar#חדשותהערבpic.twitter.com/O5iP8RaSSl
Машина Хернштадта застряла в воде в подземном проезде.
Прибывшие к месту происшествия пожарные и инженеры извлекли из машины тело Хернштада без признаков жизни.
Между тем, в районе реки Nаниним продолжаются поиски 50-летнего мужчины, которого вчера смыло потоком. Он находился там с двумя другими. Им удалось вылезти из воды, они эвакуированы в больницу с средней степенью переохлаждения.
На Приморском шоссе несколько человек в блокированной машине быле спасены после того, как вылезли на крышу.