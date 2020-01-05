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Биньямина: мужчина утонул в заблокированной машине 06.01 06:56   MIGnews.com

Биньямина: мужчина утонул в заблокированной машине

Минувшей ночью в Биньямина погиб 72-летний Эран Хернштадт в Биньямина.

Его машина оказалась заблокированной на улице Гай в Биньямина.



Машина Хернштадта застряла в воде в подземном проезде.

Прибывшие к месту происшествия пожарные и инженеры извлекли из машины тело Хернштада без признаков жизни.

Между тем, в районе реки Nаниним продолжаются поиски 50-летнего мужчины, которого вчера смыло потоком. Он находился там с двумя другими. Им удалось вылезти из воды, они эвакуированы в больницу с средней степенью переохлаждения.

На Приморском шоссе несколько человек в блокированной машине быле спасены после того, как вылезли на крышу.


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