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США ликвидировали Сулеймани без НАТО, - Столтенберг 07.01 06:33   MIGnews.com

США ликвидировали Сулеймани без НАТО, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США принимали решение об атаке объекта в Ираке и убийстве иранского генерала Касема Сулеймани без участия Альянса и международной коалиции.

Решение было принято и без участников международной коалиции, подчеркнул он, пишет TellerReport.

Столтенберг также сообщил, что Вашингтон предоставил блоку аргументы и объяснения по данному решению.


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