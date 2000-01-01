07.01 05:09 MIGnews.com

В Танзании линчевали семью из-за подозрений в колдовстве

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В городе Кигома на западе Танзании местные жители убили четырех человек из одной семьи из-за подозрений в колдовстве. Об этом сообщает издание Xinhua.Также, жители города снесли дом погибших. Сообщается, что среди убитых была беременная женщина.Окружной комиссар призвал остановить убийства по подозрению в колдовстве и заявил, что органы безопасности начали расследование убийств.В Танзании часто происходят убийства по подозрению в колдовстве из-за местных суеверий.