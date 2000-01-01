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В Танзании линчевали семью из-за подозрений в колдовстве | Фото:07.01 05:09   MIGnews.com

В Танзании линчевали семью из-за подозрений в колдовстве

В городе Кигома на западе Танзании местные жители убили четырех человек из одной семьи из-за подозрений в колдовстве. Об этом сообщает издание Xinhua.

Также, жители города снесли дом погибших. Сообщается, что среди убитых была беременная женщина.

Окружной комиссар призвал остановить убийства по подозрению в колдовстве и заявил, что органы безопасности начали расследование убийств.

В Танзании часто происходят убийства по подозрению в колдовстве из-за местных суеверий.


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