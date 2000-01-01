06.01 19:07 MIGnews.com

США предупреждает о возможном ракетном обстреле Израиля

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Посольство США направило американским гражданам, находящимся в Израиле, предупреждение о возможности ракетного нападения на еврейское государство.Это предупреждение следует за устранением иранского генерала Касима Сулеймани в результате американского авиаудара и страха перед различными сценариями реакции со стороны Ирана."Чтобы проявить осторожность, посольство настоятельно рекомендует гражданам США сохранять бдительность и принимать надлежащие меры для повышения их осведомленности в вопросах безопасности. Инциденты безопасности, в том числе ракетные обстрелы, часто происходят без предупреждения", - сказали в посольстве."Правительственному персоналу США и членам их семей может быть запрещено выезжать в районы, пострадавшие от ракетной активности, сирен или открытия бомбоубежищ". В предупреждении также говорилось, что американцы должны следовать указаниям израильского командования Внутреннего фронта.