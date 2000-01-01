06.01 18:30 MIGnews.com

Арабы забросали камнями автобус в Самарии

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В понедельник вечером, 6 января, группа арабов забросали камнями автобус, в котором находилось 55 пассажиров возле Кфар-Аззона в Самарии. В результате инцидента пострадали трое человек.Среди раненых была девушка, получившая удар по лицу, и водитель автобуса, получивший травму в нижней части тела. Все трое получили ранения легкой степени тяжести.Силы ЦАХАЛа действуют в деревне и проводят обыски для обнаружения нападавших.