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Арабы забросали автобус камнями в Самарии | Фото:06.01 18:30   MIGnews.com

Арабы забросали камнями автобус в Самарии

В понедельник вечером, 6 января, группа арабов забросали камнями автобус, в котором находилось 55 пассажиров возле Кфар-Аззона в Самарии. В результате инцидента пострадали трое человек.

Среди раненых была девушка, получившая удар по лицу, и водитель автобуса, получивший травму в нижней части тела. Все трое получили ранения легкой степени тяжести.

Силы ЦАХАЛа действуют в деревне и проводят обыски для обнаружения нападавших.


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