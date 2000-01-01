Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Эксперты: война Израиля с Ираном может произойти в 2020 | Фото:06.01 18:07   MIGnews.com

Эксперты: война Израиля с Ираном может произойти в 2020

В наступающем году возрастает опасность широкомасштабной войны вдоль северных границ Израиля, во многом из-за растущей "решимости и смелости" Ирана. Об этом предупредил в понедельник, 6 января, один из ведущих израильских аналитических центров по национальной безопасности.

Каждый год Институт исследований национальной безопасности при Тель-Авивском университете готовит "стратегическую оценку" угроз, стоящих перед государством Израиль. Он состоит в основном из бывших высокопоставленных представителей министерства обороны и дипломатии и представляет эти выводы президенту.

Директор INSS Амос Ядлин, бывший глава военной разведки, предоставил президенту Реувену Ривлину оценки на 2020 год, в том числе предупреждение о том, что существует "повышение вероятности войны".

"Политический паралич в Израиле наступает в особенно ужасный момент времени", - сказал он. "Вместо того, чтобы пожать друг другу руки и собраться вместе, чтобы противостоять иранской угрозе, мы вступили в очень проблемный внутренний штопор".

Исследователи INSS определили, что, хотя различные враги Израиля, по-видимому, в настоящее время не заинтересованы в крупномасштабном конфликте, существуют "факторы, которые могут привести к тому, что конфликт может произойти в 2020 году".

"В основе стратегической оценки 2020 года лежит напряженность между явной силой Израиля и его впечатляющими успехами в различных областях и вероятностью того, что эта позитивная ситуация окажется временной и нестабильной", - пишут аналитики. Убийство Сулеймани, по их словам, может привести к сценарию, который требует рассмотрения и координации действий Израиля с Соединенными Штатами.

Аналитический центр указал на Иран и его доверенных лиц как на главную угрозу, стоящую перед Израилем. Также, одной из главных угроз, с которой столкнется еврейское государство в наступающем году, является полномасштабная война с террористическими группами в секторе Газа.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:30
Арабы забросали камнями автобус в Самарии
18:26
Почте Израиле выдвинут иск за предпочтения посылкам Amazon
17:01
Иранские боевики в Сирии боятся стать мишенью армии США
16:55
В Госдуме назвали угрозы Трампа Ираку "агонией"
16:46
Принц Чарльз посетит Израиль и ПА
16:39
Эяль Инон "прекратит" заниматься вопросами Нетаниягу
16:23
В Бат-Яме арестовали подозреваемого в педофилии в Instagram
16:20
Эяль Инон: у меня нет конфликта интересов с Нетаниягу
16:02
Убийце Ари Фулда вынесли приговор в военном суде
15:55
США не уйдут из Ирака без компенсации
15:36
Нир Хефец подает в суд на Яира Нетаниягу
15:29
Король Иордании призвал защитить Ирак
15:25
Ниссенкорн: Нетаниягу запросил иммунитет у Кнессета
15:10
Израильтяне стали покупать меньше одежды
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus