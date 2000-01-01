Побег экс-главы Nissan в Ливан: появились новые подробности
Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон в день побега из-под домашнего ареста перебрался из Токио в город Осака, воспользовавшись скоростным поездом "синкансен".
Такими подробностями поделилось агентство новостей Kyodo со ссылкой на источник.
Уточняется, что экс-глава автомобильного альянса беспрепятственно добрался до железнодорожной станции "Синагава", с которой и отправился в Осаку. Что примечательно, ранее появилась информация, что Гон покинул территорию Японии из аэропорта "Кансай" в Осаке на частном бизнес-джете.
В ноябре 2018 года Карлос Гон был арестован по обвинению в незаконном обогащении за счет средств Nissan. В январе 2019 года прокуратура Японии предъявила ему еще и обвинения в злоупотреблении доверием и занижении собственных доходов в период с 2015 по 2018 годы.
В марте Гон был освобожден из тюрьмы под залог. Судебный процесс по его делу начнется в Японии в апреле 2020 года. По версии прокуратуры, он использовал мошенническую схему, переводя деньги Nissan фирме по продаже легковых авто, зарегистрированной в Омане. Сам Карлос отрицает обвинения и считает себя "жертвой заговора".