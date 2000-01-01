06.01 11:42 MIGnews.com
Кения: при атаке на военную базу погибли американцы
При атаке боевиков сомалийской исламистской группировки "Аш-Шабаб" на военную базу в Кении погибли американские военнослужащие.
Об этом сообщила пресс-служба
Африканского командования США.
"Во время атаки группировки "Аш-Шабаб" на военную базу ВС Кении в Манда Бэй были убиты один военнослужащий США и двое контрактников Пентагона", – говорится в заявлении.
По данным ведомства, также в результате нападения на аэродром в заливе Манда были ранены еще двое.
"Раненые американцы в настоящее время находятся в стабильном состоянии и находятся в эвакуации", – отметили в командовании.
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