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20-летний солдат ЦАХАЛа изнасиловал 65-летнюю 06.01 08:27   MIGnews.com

20-летний солдат ЦАХАЛа изнасиловал 65-летнюю

5 января 20-летнему солдату ЦАХАЛа из Мигдаль Ха-Эмек было предъявлено обвинение в изнасиловании 65-летней женщины.

Женщина делала зарядку в парке Мигдаль Ха-Эмек. Солдат, находившийся под воздействием алкоголя, приблизился к ней с угрожающим видом. Та бросилась бежать. Солдат догнал ее, сбил на землю, и нанес удар по голове.

Женщина кричала: “Оставь меня в покое!” и “Помогите!” Солдат отволок ее на баскетбольную площадку, изнасиловал и попытался совершить акт солдомии.

Изнасилование прекратилось только после того, как к месту происшествия прибыла полиция, вызванная соседями. Обвинение потребовало оставить солдата в предварительном заключении до окончания процесса.
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