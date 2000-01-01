06.01 08:27 MIGnews.com

20-летний солдат ЦАХАЛа изнасиловал 65-летнюю

Поделиться

Все по теме

Комментарии

5 января 20-летнему солдату ЦАХАЛа из Мигдаль Ха-Эмек было предъявлено обвинение в изнасиловании 65-летней женщины.Женщина делала зарядку в парке Мигдаль Ха-Эмек. Солдат, находившийся под воздействием алкоголя, приблизился к ней с угрожающим видом. Та бросилась бежать. Солдат догнал ее, сбил на землю, и нанес удар по голове.Женщина кричала: “Оставь меня в покое!” и “Помогите!” Солдат отволок ее на баскетбольную площадку, изнасиловал и попытался совершить акт солдомии.Изнасилование прекратилось только после того, как к месту происшествия прибыла полиция, вызванная соседями. Обвинение потребовало оставить солдата в предварительном заключении до окончания процесса.