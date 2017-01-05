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Подозреваемый в убийстве в Хайфе сдался властям 06.01 07:40   MIGnews.com

Подозреваемый в убийстве в Хайфе сдался властям

Второй канал израильского ТВ сообщает, что минувшей ночью израильский араб, подозреваемый в убийстве Гая Кафри в Хайфе сдался властям.

За подозреваемым охотились три дня, проводя масштабные розыскные мероприятия в хайфском квартале Халисса.

Также найдено орудие убийства. Автоматический пистолет был спрятан в одной из пещер в районе Хайфы.




Подозреваемый был замечен в одном из городов на севере Израиля. С ним вступил в переговоры его родственник. После этого подозреваемый, осознавший, что круг вокруг него сжимается решил сдаться властям.
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