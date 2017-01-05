06.01 07:40 MIGnews.com

Подозреваемый в убийстве в Хайфе сдался властям

תיעוד בלעדי של @nassar_furat הרגע בו אותר הנשק שבו על פי החשד השתמש היורה שרצח אדם בחיפה ופצע אדם נוסף >>https://t.co/nXvAXooHJL pic.twitter.com/2ol3YDi7Dx — חדשות 2 (@Channel2News) January 5, 2017

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Второй канал израильского ТВ сообщает, что минувшей ночью израильский араб, подозреваемый в убийстве Гая Кафри в Хайфе сдался властям.За подозреваемым охотились три дня, проводя масштабные розыскные мероприятия в хайфском квартале Халисса.Также найдено орудие убийства. Автоматический пистолет был спрятан в одной из пещер в районе Хайфы.Подозреваемый был замечен в одном из городов на севере Израиля. С ним вступил в переговоры его родственник. После этого подозреваемый, осознавший, что круг вокруг него сжимается решил сдаться властям.